Переговоры о мире: в Германии предупредили Украину о "болезненных уступках"

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль считает, что Украина может быть вынуждена пойти на «болезненные уступки» во время переговоров о завершении войны, которые будут касаться, в частности, территориальных требований России.

Об этом он сказал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, сообщает ntv.

Вадефуль отметил, что для Украины этот путь «это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом…, который может завершиться референдумом».

По его словам, украинцам, вероятно, придется самостоятельно решить, могут ли они согласиться на условия завершения войны, имея в виду требование России относительно значительных территориальных уступок.

«Задача дипломатии — выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с болезненными уступками«, — акцентировал немецкий министр.

Он также подчеркнул, что благодаря международным дипломатическим усилиям возможность достижения перемирия сейчас «никогда не были большими». В то же время, по словам Вадефуля, «важной предпосылкой будет получение Украиной гарантий, что она не будет беззащитной перед новой российской агрессией».

Напомним, переговоры между украинской и американской делегациями во Флориде по мирному плану обнаружили ключевые разногласия, сообщает ABC News. Наибольшее внимание уделили финансовому и территориальному аспектам. Источник отметил, что судьба замороженных российских активов является «ключевым» вопросом для Кремля. В то же время, по прекращению огня и территориальных уступках прогресса нет: Россия требует отказа от неоккупированной территории Донбасса, а Украина сохраняет принципиальную позицию и не желает уступать. РФ до сих пор не готова обсуждать прекращение огня.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и американская делегации во время переговоров во Флориде доработали женевский документ по мирному плану.

Заметим, 2 декабря в Москве состоятся переговоры о мирном плане между президентом РФ Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.