Переговоры о мире в Украине: четыре сценария развития событий — Die Zeit

Достичь договоренности может помешать несовместимости позиций Киева и Москвы.

Президент США Дональд Трамп пообещал быстро завершить войну в Украине, усадив стороны конфликта за стол переговоров. Однако достичь договоренности будет чрезвычайно сложно из-за слишком разных позиций Киева и Москвы.

Как может развиваться ситуация, прогнозирует немецкое издание Die Zeit.

В издании напомнили, что Украина требует полного вывода российских войск со своей территории, а Россия стремится получить под свой контроль даже до сих пор не оккупированные части четырех формально аннексированных областей Украины.

Исходя из этого, Die Zeit предполагает четыре возможных сценария.

Провал переговоров

Если из-за несовместимости позиций Киева и Москвы договоренность не будет достигнута, в ближайшие месяцы активные боевые действия будут продолжаться, поскольку обе страны пока имеют необходимые для этого ресурсы.

При этом Россия может добиться успеха в своем намерении полностью оккупировать Донецкую область.

Корейский сценарий

На территории Украины будет создана демилитаризованная зона типа той, которая разделяет КНДР и Южную Корею. Она будет проходить по фактической линии фронта.

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О ее создании в прошлом году говорили спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Венс.

Нерушимость договоренностей должна гарантировать размещение в Украине войска западных стран. Но без участия в США этот вариант выглядит сомнительным.

Кипрский сценарий

На Кипре, часть которого контролирует Турция, вместо войск США или западных стран незыблемость линии разграничения гарантируют "голубые каски" ООН.

Такая ситуация продолжается уже десятилетиями – без обстрелов, но и без окончательного разрешения конфликта.

Ключевое отличие от корейского варианта в том, что миротворцы стоят не за спиной обороняющейся стороны, а непосредственно на линии ДМЗ.

Для Украины этот вариант может оказаться приемлемым, поскольку, несмотря на такую ситуацию, Кипр смог вступить в ЕС.

Членство в НАТО

Наиболее предпочтительным для Украины вариантом было бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

Однако против этого выступают не только в Москве, но и в некоторых странах-членах НАТО.

Попытка реализации этого варианта может привести к затягиванию войны.

Напомним, накануне, 23 января, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны. Теперь, считает американский лидер, следует спросить о готовности России.

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