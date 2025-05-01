Переговоры о мире в Украине: ЕС готовит "план Б" на случай отказа Трампа

Верховная представительница ЕС из внешней политики и безопасности Кая Каллас / © Associated Press

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Евросоюз готовит «план Б» по сохранению экономических санкций против России в случае, если администрация президента США Дональда Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается наладить отношения с Москвой.

Об этом сообщила верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, пишет Financial Times.

Издание напомнило, что Трамп пообещал быстро закончить войну России против Украины, однако не смог добиться мирного соглашения в течение своих первых 100 дней в должности. Указано, что Россия и Украина исключают отдельные элементы предложенных американской администрацией договоренностей.

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«Вопрос в том, захотят ли американцы вообще остаться. Мы видим признаки того, что они размышляют, не оставить ли Украину и не заключать соглашение с россиянами, потому что это тяжело», — сказала Каллас.

Кроме того, европейские чиновники волнуются из-за возможных последствий того, что США позволят своим компаниям возобновить экономическое сотрудничество с Москвой, тогда как бизнес ЕС останется под запретом.

Что известно о «плане Б» от ЕС?

Каллас заявила, что существует план Б для сохранения экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует продление европейских санкций в июле. В то же время, главная дипломат ЕС подчеркнула, что Брюссель и дальше работает над тем, чтобы все страны-члены оставались едиными.

«Есть также план Б, но мы должны работать над планом А; потому что если сосредоточиться на плане Б, то он и реализуется», — сказала Каллас.

Она добавила, что с США и другими международными партнерами ведутся переговоры по сохранению санкционного режима.

Впрочем, глава евродипломатии признала, что в некоторых столицах ЕС обсуждают возможность наследовать администрацию США в случае, если та откажется от Украины и перезагрузит отношения с Россией.

«Очевидно, что подобные обсуждения продолжаются в некоторых государствах-членах, возможно, с надеждой, что нам больше не придется поддерживать [Украину]. Но это ошибочная надежда, потому что если посмотреть на Россию, которая тратит более 9% своего ВВП на военную сферу — они снова захотят это использовать», — сказала Каллас.

Издание напомнило, что в рамках мирных предложений США предложили отмену санкций против России, введенных совместно с ЕС, и возобновление экономического сотрудничества в таких секторах, как энергетика. Венгрия пригрозила наложить вето на необходимое единогласное голосование в июле по продлению санкционного режима ЕС.

ЕС может взять на себя финансовую помощь Украине в случае ухода США

Каллас отметила, что Европа сможет взять на себя финансовую помощь Украине в случае ухода США. В то же время она признала, что «в плане военной поддержки, конечно, будет сложнее восполнить этот пробел, если американцы уйдут».

Главная дипломат ЕС сказала, что Брюссель и европейские столицы «до сих пор работают с американцами и пытаются убедить их в том, что результат этой войны также в их интересах, чтобы Россия не получила все, чего хочет».

ЕС не признает Крым российским

Но Каллас подчеркнула, что ни одна страна ЕС не согласится на признание Крыма частью России.

«Я не вижу, чтобы мы соглашались на такие вещи. Но мы, конечно, не можем говорить об Америке и что они сделают. С европейской стороны мы заявляли это снова и снова… Крым — это Украина», — сказала верховная представительница ЕС.

«У американцев есть рычаги, которые они могут использовать, чтобы надавить на Россию и действительно остановить эту войну. Президент Трамп сказал, что хочет остановить убийства. Ему следует оказывать давление на того, кто эти убийства совершает», — акцентировала Каллас.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что Вашингтон может выйти из переговоров по войне в Украине, если «стороны не проявят готовности к сотрудничеству».

Однако позже во время похорон Папы Римского Франциска сам Трамп пообещал, что не будет выходить из переговоров по мирному урегулированию в Украине.

В свою очередь, в МИД Украины спокойно относятся к сигналам со стороны США относительно возможного отказа от роли посредника в переговорах. Там считают, что это просто попытка ускорить мирный процесс.