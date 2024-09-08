Переговоры о мире: в Украине и на Западе все чаще раздаются заявления по окончании войны

ТСН.ua напомнил последние важные заявления политических деятелей Украины и мира о возможных переговорах с РФ.

За последнюю неделю в информационном пространстве прозвучало несколько важных заявлений о возможности проведения переговоров между Украиной и РФ.

ТСН.ua выяснял, насколько реален сценарий, что Киев и Москва сядут за стол переговоров, и когда это может произойти.

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Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Россия пока не готова к серьезным переговорам. По его мнению, с россиянами можно говорить только с позиции силы.

"Проблема состоит в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Россияне имеют другую стратегическую культуру, чем Запад. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Поэтому вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится на других территориях", – сказал секретарь СНБО.

А более недели назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление по случаю 10-й годовщины трагических событий под Иловайском, подчеркнув опасность переговоров с российским агрессором.

"...любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", — подчеркнул командующий.

В свою очередь, украинский журналист Виталий Портников предположил, что переговоры между Украиной и Россией по окончании войны в нынешних условиях невозможны, однако стороны могут договориться о прекращении огня на некоторых условиях.

По мнению посла Украины в Берлине Андрея Мельника именно Германия может стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Что говорят на Западе

Сегодня, 8 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости скорейшего достижения мира в Украине.

"Считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется возможным сейчас", — подчеркнул канцлер Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Канцлер Австрии Карл Негаммер, комментируя недавнее заявление Путина о переговорах, предложил провести мирные переговоры между РФ и Украиной "без предварительных условий" и "на уровне глаз".

Соединенные Штаты еще раз подтвердили, что помогут Украине получить достаточно сильную позицию на момент начала переговоров о завершении войны с РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби / Фото: Getty Images

Неожиданные заявления о переговорах от других государств

6 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что может помочь в мирных переговорах РФ и Украины.

По его словам, Азербайджан еще никогда не инициировал предложений по прекращению войны России против Украины, но выразил готовность к этому, если "требуется участие".

"Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне выполнима. В первую очередь, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне", – сказал он. Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото: Associated Press

Новый посредник?

По информации издания India Today, Индия отправит посланника в РФ, чтобы обсудить в том числе мирные усилия по Украине.

В издании утверждают, что визит в Москву совершит советник индийского премьера по нацбезопасности Аджит Довал. Он примет участие во встрече представителей стран БРИКС. Также Довал встретится с Путиным, чтобы обсудить урегулирование российско-украинской войны.

Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал. Фото: ani_digital/X

Что нового сказал Путин

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о том, что Россия якобы "никогда не отказывалась вести с Украиной переговоры".

"Мы никогда не отказывались вести с Украиной переговоры, но не на основе эфемерных требований, а на основе документов, которые были согласованы в Стамбуле", — говорит диктатор.

Вероятным посредником возможных переговоров между Украиной и РФ он назвал Китай, Бразилию и Индию.

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