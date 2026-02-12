Переговоры о мире в Украине: Песков сделал новое заявление о месте встречи

Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле рассчитывают, что следующий раунд переговоров по войне в Украине состоится уже в ближайшее время.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд состоится уже скоро. По месту также вас сориентируем», — сказал он.

Что известно о следующем раунде переговоров

На следующей неделе, 17-18 февраля, в США может состояться еще один раунд украино-российских переговоров по прекращению войны. Переговорщики, вероятно, сосредоточатся на сложном вопросе контроля территории, в частности, на создании свободной экономической зоны на Донбассе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он принял предложение США провести очередной раунд переговоров, хотя неясно, согласится ли на такую встречу Россия.

Накануне помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что РФ приглашает Владимира Зеленского в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По его словам, если Зеленский согласится, Кремль якобы готов обеспечить безопасность президенту Украины.

«Президент наш, несколько раз общаясь с журналистами, тоже говорил: если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы приглашаем его в Москву и мы гарантированно обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы», — сказал Ушаков.

Приглашение из Кремля появилось на фоне слов министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, подтвердившего готовность Зеленского к прямой встрече с Путиным. По его словам, Киев рассматривает такой формат как возможность обсудить ключевые вопросы о войне, а именно территориальную целостность Украины и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Зеленский исключил возможность проведения непосредственных переговоров с Владимиром Путиным на территории России или Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что приглашение украинской стороны в Москву является лишь политической игрой тех, кто действительно не хочет договариваться об окончании войны.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — подчеркнул президент.