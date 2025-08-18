Переговоры о мире в Украине: премьер Финляндии назвал ключевые вещи

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо / © Associated Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался о ходе украинских мирных переговоров. По его словам, ключевыми являются гарантии безопасности и прекращение огня.

Об этом сообщает издание YLE.

Орпо отметил, что президент Финляндии Александр Стубб сделал «отличную работу в пользу Украины и Европы». Он также сообщил, что Стубб 18 августа участвует в переговорах в Вашингтоне вместе с европейскими лидерами.

«Я только десять минут назад разговаривал с президентом Стуббом: впереди сложные переговоры и исторические моменты», — подчеркнул премьер Финляндии.

По его словам, есть условия для дальнейшего прогресса. Главными элементами мирного плана он назвал достижение режима прекращения огня и гарантии безопасности для Украины.

Орпо подчеркнул, что Финляндия будет продолжать тесное сотрудничество с США в поддержке Киева. В то же время он напомнил: «Россия начала эту войну и Россия продолжает убивать».

«ЕС в случае необходимости должен ввести новые санкции против России, чтобы добиться мира», — добавил финский премьер.

Гарантии безопасности для Украины и роль Финляндии

Орпо ответил на вопрос о возможном участии Финляндии в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Он напомнил, что как приграничное государство Финляндия должна в первую очередь заботиться о собственной обороне.

«Отправка наших военных в регионы, где возможен конфликт, — сложный вопрос», — отметил премьер.

Он объяснил, что решение о конкретных формах участия будет принято тогда, когда появится более четкое видение будущих гарантий.

Главной задачей финских военных Орпо назвал защиту 1300-километровой границы НАТО. В то же время, он не исключил, что Финляндия может участвовать в логистической, поддерживающей или учебной помощи. Окончательных решений пока нет.

По мнению финского премьера, самое важное — показать настолько сильную военную поддержку Запада, чтобы она сама-собой гарантировала мир.

"Участие США в предоставлении гарантий безопасности является определяющим. После переговоров в Аляске Трамп, к счастью, дал четкий и позитивный сигнал», — сказал Орпо.

Он предупредил, что речь идет о «масштабной, длительной и дорогостоящей операции». Политик подчеркнул, что Украина должна сохранять собственную боеспособность, а союзники должны усиливать ее при необходимости — как материально и разведывательно, так и военными силами.

«Сколько именно западных войск для этого понадобится — покажет время», — отметил глава финского правительства.

Территориальные уступки

Относительно других условий мира Орпо заявил, что вопрос территориальных уступок относится исключительно к компетенции Украины.

«Если Россия будет вознаграждена за развязывание войны, это станет очень плохим сигналом и для Финляндии. Если кто-то силой и пренебрежением международным правом отбирает территории у соседа, а мы сами являемся второй страной на границе с Россией, то очевидно, что это вызывает беспокойство. Именно поэтому мы так активно отстаиваем права Украины, поддерживаем ее всеми возможными способами, чтобы она получила справедливый мир», — высказался премьер Финляндии.

Напомним, 18 августа в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последнего будет сопровождать «группа поддержки» из лидеров ЕС и НАТО, которые также присоединятся к разговору. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, союзники «выступят единым фронтом» в Белом доме. По информации дипломатов, Трамп может настаивать на согласии Зеленского на полный контроль России над Донецкой и Луганской областями. Взамен Путин якобы готов отвести войска с других территорий и принять гарантии безопасности, подобные статье пятой НАТО.