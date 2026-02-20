Переговоры о мире зашли в тупик и превратились в "бой за Трампа" - WSJ

Переговоры в Женеве / © Associated Press

Переговоры между украинской и российской сторонами в политической рабочей группе в Женеве зашли в тупик, участники процесса фиксируют отсутствие прогресса. Дискуссии завершились без договоренностей по ключевым вопросам, что подвергает сомнению темпы дальнейших переговоров.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Украина и Россия во время переговоров о прекращении войны сошлись на одной общей цели — избежать недовольства президента США Дональда Трампа и не создать у него впечатление, что они мешают мирному урегулированию.

«Оптимистические дипломатические заявления участников переговоров скрывают тупик в мирном процессе, который, как считают многие наблюдатели и даже некоторые участники, превратился в политический театр. И Киев, и Москва опасаются, что президент США может навредить им, если его терпение будет исчерпано», — отмечает WSJ.

России же Трамп грозит ужесточение санкций, что может еще больше взорвать ослабленную экономику. Москве также нужна помощь Вашингтона, чтобы оказывать давление на Киев и добиться уступок, считают аналитики.

По словам нескольких высокопоставленных европейских чиновников, разведслужбы ряда западных стран пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры недобросовестно и пытается их использовать, чтобы добиться успеха, которого он не смог добиться на поле боя.

«Трамп не оказывает дополнительного давления на стороны, заставляя их заключить соглашение. Его администрация теряет интерес к мирному процессу и смещает акцент на переговоры с Ираном и возобновление сектора Газа. Нынешнее состояние переговоров свидетельствует о том, что достижение практических договоренностей потребует дополнительных усилий и четкой фокусировки на конкретных вопросах, поскольку отвлечение исторических и риторических аргументов уменьшает шансы на оперативное продвижение к завершению диалога», — считают журналисты.

Что известно о встрече в Женеве 17-18 февраля

Журналист Барак Равид в своем сообщении в соцсети X сослался на два неназванных «знающих источника», утверждающих, что главной причиной тупика во время переговоров в Женеве стали позиции, озвученные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. По данным источников, отказ от уступок и попытки подключить к дискуссии исторические доводы усложнили поиск компромисса.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios подчеркнул, что Киев и Москва должны завершить войну как можно скорее, а времени на «философствование» нет. Он выразил опасение, что российская делегация может пытаться превратить переговоры в формальность или вернуться к исходным позициям, чтобы выиграть время для своих военных на фронте.

«У нас нет времени… Нам нужно решать и заканчивать войну», — заявил Зеленский.

Президент обратил внимание, что, как и Путин, Мединский любит размышлять об «исторических корнях» войны. В то же время Украина ожидает конкретных решений, направленных на прекращение боевых действий.

Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров по результатам двухдневных встреч заявил об интенсивной и предметной работе.

По его словам, в рамках делегаций работали политические и военные блоки, обсуждались параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Умеров отметил, что в результате переговоров удалось уточнить часть вопросов, остальная часть нуждается в дополнительном согласовании.

Кто такой Мединский

Мединского считают одним из ключевых идеологов Кремля. Он возглавляет Межведомственную комиссию по историческому просвещению, занимается унификацией государственной пропаганды и противодействием так называемому «иностранному влиянию» на историческую память. По данным расследователей, он также курирует создание российских учебников истории, в которых оправдывается оккупация украинских территорий и через российское военно-историческое общество проводит идеологические мероприятия на временно оккупированных землях Украины.

Владимир Мединский / © Associated Press

Вопрос территорий тормозит процесс

Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по мирной инициативе, посредником в которой выступают США, стороны до сих пор не достигли согласия из-за разногласий по статусу Донецкой и Луганской областей. Речь идет о «чувствительных вопросах», в том числе гарантиях безопасности для Украины и управления восточными регионами, включая Донецкую и Луганскую области.

Зеленский также добавил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США. Украинский лидер отметил, что для него и для украинцев ключевой вопрос: что делать партнеры Украины в случае новой агрессии России.