Переговоры о мире: Зеленский объяснил главную задачу украинской делегации

На переговорах с партнерами Украины относительно шагов, которые нужны для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы и отстаивать позицию, которая не позволит России напасть в третий раз.

Об этом в своем обращении в субботу, 22 ноября, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что подписал указ о составе делегации Украины и утвердил все соответствующие директивы.

«Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине — так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что на этих переговорах речь пойдет о «значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа».

«Надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение. Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости», — пояснил украинский лидер.

Ранее на сайте президента появился указ №854/2025, в котором указано, кто из высокопоставленных чиновников вошел в делегацию

В тексте документа отмечается, что речь идет о создании делегации для «участия в переговорном процессе» с Соединенными Штатами, другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации «по достижению справедливого и устойчивого мира».

Напомним, в «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории. Взамен Москва обещает не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание в законодательстве.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни. В сторону украинского лидера прозвучали угрозы: если Киев не подпишет его, то в будущем столкнется с гораздо худшим соглашением.

Издание Bloomberg сообщает о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы. Европейские дипломаты пытаются найти способ переписать значительную часть документа.