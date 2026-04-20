Переговоры о мире: Зеленский прокомментировал возможный визит представителей США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не преувеличивать значение возможного визита американских переговорщиков в Киев.

Об этом глава государства сказал в интервью, которое транслировал телемарафон "Єдині новини".

По его словам, приезд представителей США, в частности Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, не должен становиться отдельным событием, на котором следует делать акцент.

"Мы не должны делать из их приезда какой-то особой сенсации, потому что мы с ними и так на контакте", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что такой визит больше нужен американской стороне, чем Украине.

«Я считаю, что их приезд нужен не нам, а им. Потому что это не уважение – ездить в Москву и не приезжать в Киев», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевым остается не формат встреч, а достижение конкретного результата.

"Мы же не о месте, мы о результате", - добавил он.

По словам Зеленского, переговоры с американской стороной продолжаются, в том числе в телефонном формате. В то же время он подчеркнул, что главным препятствием для завершения войны остается позиция России.

«Вопрос в том, что Россия не хочет заканчивать войну», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что самым быстрым путем прекращения боевых действий являются договоренности о прекращении огня, которые позволили бы остановить потери.

Это самый быстрый формат, как прекратить убийства. И надо, чтобы в этот формат играли все серьезные люди», — подытожил Зеленский.

Переговоры о мире в Украине — что известно

В Киеве ранее заявляли, что ожидают приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Виткофф. По словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, визит может состояться после Пасхи.

Также к делегации может присоединиться сенатор США Линдси Грэм. Предполагается, что этот визит связан с подготовкой к возможному возобновлению переговоров по войне России против Украины.

Также сообщалось, что Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Стороны планируют либо трехсторонние переговоры, либо приезд американской делегации в Киев, после чего она отправится в Москву.