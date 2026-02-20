Переговоры о мире: Зеленский сказал, есть ли еще шанс завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что реальные возможности завершить войну достойно остаются и назвал необходимое для этого условие.

Об этом он заявил после доклада украинской переговорной группы, которая принимала участие в трехсторонней встрече в Женеве 17-18 февраля.

Украинский президент отметил, что завершению войны и установлению надежного мира «может значительно помочь способность мира давить на агрессора».

«Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным», — добавил он.

По его словам, приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате определены.

«Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату», — сказал Зеленский, который уже не впервые настаивает на личной встрече с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Президент отметил, что украинские переговорщики во время следующей встречи должны обеспечить условия для прогресса в гуманитарных вопросах.

«Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время», — добавил он.

Отдельно Зеленский отметил роль европейских партнеров Украины в переговорах.

«Европа в процессе работы для завершения войны, и роль Европы должна расти. Будем координироваться с партнерами. Украина всегда защищает наши общие европейские интересы», — подчеркнул он.

Украинский лидер выразил благодарность команде за четкую работу в рамках директив, а также «за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных».

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры по мирному урегулированию войны в Украине. Глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров, комментируя результаты переговоров с Россией, заявил, что «часть вопросов удалось уточнить, а по другой части — продолжается дополнительное согласование».

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что еще в этом месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских стран.