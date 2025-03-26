Переговоры о перемирии: Германия сделала важное предостережение

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствует посреднические усилия США между Россией и Украиной. Впрочем, предостерегает от введения в заблуждение "фюрером" Кремля Владимиром Путиным.

Об этом она заявила в кулуарах климатической конференции в Берлине в среду, 26 марта, сообщает The Guardian.

По ее словам, настоящий диалог не может произойти, когда прекращение огня постоянно связано с новыми требованиями и уступками.

"Также хорошо, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время мы не должны обманывать себя, и прежде всего мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас", — подчеркнула глава МИД Германии.

Как сообщалось, Великобритания обратилась к диктатору РФ Владимиру Путину. Лондон сделал заявление на фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США по поводу перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам.

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