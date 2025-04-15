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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры о полезных ископаемых: Зеленский оценил результаты новой встречи

Президент Украины анонсировал новые встречи с американской командой переговорщиков.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Новый этап переговоров между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых был «позитивным».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе во вторник, 15 мая.

«Переговоры прошли, они были позитивными. Это была встреча технической команды. И встречи на этом уровне, в разном формате, кроме офлайн-встреч, будут продолжаться всю эту неделю до конца», — отметил президент.

Он добавил, что после всех этих консультаций, когда команды будут готовы, они покажут свои наработки.

«Пока обе стороны закончили встречу позитивно. Я считаю, что это так», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, по мнению эксперта, США принуждают Украину к подписанию сомнительного соглашения о полезных ископаемых, которое вызывает опасения по поводу возможных манипуляций со стороны американцев.

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