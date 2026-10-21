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Политика
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Переговоры о прекращении войны: Зеленский назвал сроки новой встречи Украины, США и России

Украинская сторона готова согласиться на любые инициативы по прекращению огня и перемирию.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что новая встреча в рамках трехсторонних переговоров о прекращении войны с участием Украины, США и России может состояться не позднее начала ноября. Украина поддерживает предложения американской стороны о скорейшем проведении переговоров, а также готова согласиться на любые инициативы по прекращению огня и перемирию.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, украинская сторона получила информацию о том, что Россия поддерживает идею трехсторонней встречи на уровне переговорных команд. С таким предложением выступили Соединённые Штаты, заинтересованные в том, чтобы переговоры состоялись как можно скорее.

Президент отметил, что окончательные даты встречи пока не определены. Её главными задачами должны стать поиск путей завершения войны, приближение мира и подготовка к возможным переговорам на уровне лидеров Украины, США и России.

«Сделают всё, чтобы это состоялось как можно раньше, в ноябре, я думаю, не позднее начала ноября», — сказал Зеленский, уточнив, что сроки зависят не только от украинской стороны.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет поддерживать все предложения, которые могут способствовать прекращению боевых действий и продвижению к миру. Речь идет не только об общем прекращении огня, но и об энергетическом перемирии, других возможных форматах перемирия и гуманитарных инициативах.

«Мы будем поддерживать предложение как о прекращении огня, так и о прекращении войны, и об энергетическом перемирии, о любом перемирии, в любом случае», — заявил президент. Он также упомянул о важности гуманитарных вопросов, в частности о возвращении военнопленных.

Зеленский назвал поддержку американских предложений со стороны Украины позитивным сигналом для переговорного процесса. В то же время он отметил, что Россия уже неоднократно заявляла о готовности к встречам в различных форматах, однако впоследствии договоренности изменялись или отменялись.

Поэтому, по словам президента, ключевой задачей сейчас является как можно скорее организовать переговоры и приступить к конструктивной работе над условиями прекращения войны.

«Главная идея — это встретиться как можно раньше, начать работать, построить тот мир, который нам нужен», — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее специальный посланник президента США Стив Виткофф рассказал о сегодняшней встрече с диктатором Путиным в Санкт-Петербурге и объявил о трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США.

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