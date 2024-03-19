Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Зеленский беседовал с Мишелем

В разговоре глава государства также подчеркнул важность продолжения режима либерализации торговли с ЕС, ведь это критический фактор поддержки экономики Украины во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, в котором стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении государства в ЕС.

Об этом глава государства сообщил в Сети 19 марта.

Зеленский провел разговор с Мишелем в преддверии заседания Европейского совета.

"Прежде всего, обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ЕС", — написал президент Украины.

Он отметил, что поблагодарил Мишеля за утверждение Советом ЕС решения о создании в рамках Европейского фонда мира специального Фонда помощи Украине в размере 5 млрд евро. Кроме этого, были рассмотрены возможные пути увеличения поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.

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Зеленский с Мишелем также обсудили важность продления еще на год действия автономных торговых преференций для Украины.

"Подчеркнул, что продление режима либерализации торговли с ЕС является критическим фактором поддержки украинской экономики во время войны", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее в марте стало известно, что Украина выполнила четыре рекомендации Еврокомиссии по предоставлению переговорной рамки о членстве в ЕС.

После этого Зеленский намекнул, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже к лету.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Еще один шаг Украины на пути в ЕС. Обнародованы так называемые проекты переговорных рамок

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