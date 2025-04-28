Переговоры о завершении войны: политолог объяснил, к чему следует готовиться Украине

Переговоры о завершении войны / © ТСН.ua

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Украине в любом случае нужно готовиться к болезненным компромиссам.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал политолог Игорь Попов.

«Главное следствие, которое может быть от встреч в Ватикане, — США хотя бы немного согласятся скорректировать тот план, который для нас выглядит, конечно, не очень приятно», — отметил Попов.

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Но надеяться, что Штаты полностью пойдут на все украинские условия, это слишком фантастически, считает политолог.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров Лавров ранее заявил, что Москва согласится на «безусловное» прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.

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