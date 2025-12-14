Владимир Зеленский с американской делегацией / © Владимир Зеленский

Завтра, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану США.

Об этом пишут «Суспильне» и Handelsblatt.

По информации «Суспильного», сегодняшние переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине продолжались более пяти часов и продолжатся завтра утром.

Конкретные предложения, которые сейчас рассматриваются, еще не публично известны. Однако очевидно, что правительство США, по крайней мере, предварительно, признало перспективы успеха в Берлинских переговорах, о чем свидетельствует факт, что Трамп направил делегацию в Германию.

Handelsblatt отмечает, что Россия относится к переговорам со скепсисом. Об этом свидетельствует возобновление российских бомбежек Запорожья в воскресенье днем.

По данным Welt, канцлер Германии Фридрих Мерц после начала встречи оставил американо-украинские переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. В то же время, модератором на переговорах был помощник канцлера Гюнтер Зауттер.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус назвал состав участников переговоров по Украине с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером «неидеальным, но хорошим знаком».

«Это, безусловно, далеко не идеальный состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцевать можно только с теми, кто на танцполе. Я очень приветствую их приезд в Берлин сегодня на переговоры. Это хорошо и нужно. Это хороший знак для начала», — сказал Писториус.

Ранее президент Зеленский сообщил, что основной темой обсуждения станет поиск путей завершения войны России против Украины и возможные параметры будущих договоренностей.