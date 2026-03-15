Переговоры об окончании войны в Украине под угрозой срыва: дипломаты назвали причину — FT

Трамп теряет интерес

Мирный процесс по завершению войны в Украине, продвигаемый США, оказался под угрозой срыва, поскольку президент Дональд Трамп постепенно теряет интерес к переговорам, а война с Ираном отвлекает внимание Вашингтона.

Об этом сообщили несколько европейских дипломатов, участвующих в консультациях с украинской стороной, пишет Financial Times.

По их словам, эскалация на Ближнем Востоке фактически отодвинула украинский вопрос на второй план в политической повестке США.

Один из высокопоставленных европейских чиновников заявил, что происходящие при посредничестве США переговоры между Украиной и Россией сейчас находятся «в опасной зоне».

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о паузе в переговорах с Украиной.

«Пауза в переговорах действительно появилась. У американцев есть другие приоритеты, и это понятно», — сказал он.

Переговоры приостановлены

Последний раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США прошел 17-18 февраля в Женеве.

Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена после ударов США и Израиля по Ирану. Новая дата и место переговоров пока не определены.

По словам дипломатов ЕС, конфликт на Ближнем Востоке существенно изменил политические приоритеты международного сообщества.

«Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание. Для нас и для Украины это катастрофа», — заявил один из дипломатов.

Рост цен на нефть помогает России

Кроме того, война на Ближнем Востоке принесла России неожиданные выгоды. Из-за роста мировых цен на нефть Кремль может получать дополнительно до 150 млн. долларов в день.

Также США временно ослабили давление на Индию по закупкам российской нефти, что повлекло за собой увеличение количества танкеров, направляющихся в Индийский океан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие решения «точно не помогают миру».

США переключаются на Ближний Восток

Европейские дипломаты также сообщили, что поставки американского оружия Украине, в частности, систем ПВО, могут задерживаться, поскольку Вашингтон отдает приоритет союзникам на Ближнем Востоке.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что речь идет о конкуренции за те же военные ресурсы.

«Это действительно проблема, потому что те же ресурсы нужны и на Ближнем Востоке, и в Украине. Очевидно, что внимание США сейчас сосредоточено именно там», — сказала она.

Кремль не спешит к компромиссу

По словам участников переговоров, Россия пока не демонстрирует готовность к компромиссам и также недовольна ходом переговоров.

«Переговоры теряют импульс. Нужно вдохнуть новую жизнь в этот формат», — отметил источник, вовлеченный в закулисные консультации.

Вместе с тем, Москва убеждена, что имеет преимущество на поле боя. Песков заявил, что российские войска продвигаются вперед и приближаются к своим целям, хотя Кремль, по его словам, остается открытым для дипломатического урегулирования.

Украинская сторона, однако, считает, что Россия не настроена на реальное завершение войны, поскольку настаивает на требованиях, которые Киев не может принять.

Ранее стало известно, что администрация США временно разблокировала закупку застрявшей в море российской нефти.