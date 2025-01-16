Переговоры об Украине без Украины: Климкин признал возможность таких решений

На вопрос, может ли Украина оказаться перед фактом готового документа, согласованного без участия, Климкин признал такую вероятность.

Переговоры, касающиеся будущего Украины, уже могут идти без ее участия, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. По мнению дипломата, максиму "ничего об Украине без Украины", которую он сам помогал сформулировать, сегодня могут игнорировать.

Об этом он заявил в интервью BBC.

“Очень важно понять, что без нас не должны принимать решения о нас, и нам очень нужно быть частью этих решений. Но говорить точно будут без нас. И я уверен, что и сейчас уже говорят разными неофициальными, непубличными каналами”, — подчеркнул Климкин.

На вопрос, может ли Украина оказаться перед фактом готового документа, согласованного без участия, Климкин признал такую ​​вероятность. "Это очень вероятно", – отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что Украина должна активно работать с международными партнерами, чтобы не допустить решений, игнорирующих ее интересы.

"Мы должны показать последствия капитуляции Запада перед Путиным, и что это означает для Запада, что это означает для уважения к Западу во всем мире, и будет ли вообще существовать Запад в следующий момент после такой капитуляции", — подытожил Павел Климкин.

Напомним, что в команде будущего президента США Дональда Трампа уже признают, что на урегулирование войны в Украине пойдут месяцы, если не годы, подвергающие сомнению его главное внешнеполитическое обещание – заключить мирное соглашение первого же дня каденции в Белом доме.