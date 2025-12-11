Переговоры по мирному плану Трампа в субботу: кто и о чем будет договариваться

Переговоры / © twitter.com

В субботу, 13 декабря, в Париже ожидается встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании. Основной темой обсуждения станет мирный план президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Axios.

Как пояснили источники в Белом доме и украинские чиновники, цель встречи — выработать общую позицию по плану, который включает 20 пунктов и предусматривает ряд сложных уступок Киеву. Событие происходит на фоне растущей напряженности в трансатлантических отношениях: США настаивают на скорейшем принятии плана, тогда как европейские партнеры призывают к осторожности.

Встреча в Париже состоялась после телефонного разговора Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам Мерца, европейские лидеры подчеркнули, что окончательное решение по украинским территориям принадлежит Киеву.

Интрига состоит в том, что хотя страны будут представлены своими советниками по национальной безопасности, пока неясно, присоединится ли госсекретарь Марк Рубио, советник Трампа по национальной безопасности. Три недели назад он возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве, однако в настоящее время переговоры ведут посланец Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Зеленские и европейские лидеры также стремятся провести совместный телефонный разговор с Трампом, но дата еще не определена. Украина уже предоставила администрации США детальный ответ на последнюю версию плана, включая предложения по территориям и Запорожской атомной электростанции.

В то же время, Россия настаивает на гарантиях безопасности и не принимает членства Украины в НАТО, передав свои предложения американской стороне. Украинские и европейские официальные лица остаются скептическими по поводу истинных намерений Кремля, хотя Трамп выразил уверенность в серьезности намерений Путина.

Напомним, Украина передала свой ответ администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу последнего проекта мирного плана.