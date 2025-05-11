Переговоры по нацменьшинствам: прибудет ли Венгрия на консультации

Флаг Венгрии / © pixabay.com

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Венгерская сторона перенесла консультации с украинской делегацией в рамках переговоров о нацменьшинствах. Они были запланированы на 12 мая.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Что известно о переговорах Украины и Венгрии

Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп по рассмотрению 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

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«Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация», — отметили в сообщении.

Ранее говорилось, что венгерские силовики вечером пятницы, 9 мая, провели в центре Будапешта операцию по задержанию «украинского шпиона». Им оказался бывший украинский дипломат Сергей Александров, у которого есть бизнес в столице.