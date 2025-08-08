Переговоры по Украине без Европы: почему Воллес считает это опасным

Бен Уоллес / © Associated Press

Европа должна быть на мирных переговорах, чтобы не допустить навязывания Украине невыгодных условий.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии The Telegraph.

На следующей неделе состоится встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Российской Федерации Владимиром Путиным. Затем запланированы трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, но без представителей стран Европы. Этот бак смущает Уоллеса.

По словам Уоллеса, "европейская страна" должна быть "в комнате", чтобы гарантировать недопущение навязывания Украине невыгодных условий.

"Да, есть обеспокоенность есть. Именно поэтому у НАТО есть два других ядерных государства - Франция и Великобритания. Важно, чтобы в этой комнате было европейское государство", - ответил политик на вопрос о том, существует ли вероятность того, что Трамп может "заставить" Украину согласиться на то, чего она на самом деле не хочет.

Бывший британский министр обороны назвал украинского президента "храбрым человеком", но, говорит Воллес, ему понадобится поддержка, чтобы противостоять Трампу и Путину.

Он добавил, что в случае проведения мирного процесса, его участниками должны быть европейские страны, Украина и Соединенные Штаты, ведь именно они наиболее заинтересованы в урегулировании.

Как сообщалось, экспосол Великобритании в Украине Саймон Смит говорит: важным вопросом остается то, как серьезно Трамп и Путин настроены завершить войну. По его словам, "фюрер" РФ уверен, что время на его стороне, а потому "все, что ему нужно делать, это продолжать работать и ждать, пока поддержка Украины сломается".

Напомним, Sky News пишет о том, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине. Пока нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою позицию на переговорах .