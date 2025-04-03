Переговоры по Украине: Кая Каллас сделала заявление

Кайя Каллас. / © Associated Press

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает участия Европы в переговорах о мире в Украине

Об этом политик сказала в интервью "Радио Свобода" .

По ее словам, любое соглашение не может работать без выполнения европейцами своих обязательств. Особо, подчеркнула Каллас, "когда речь идет о реальных переговорах, касающихся Европы".

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"Важно помнить, что Россия не должна влиять на то, как мы строим наши возможности безопасности, потому что Европа не атакует Россию. Россия нападает на своих соседей, поэтому мы обсуждаем наши возможности по безопасности. Но когда речь идет о переговорах по Украине, то очевидно, что Европа должна быть за столом переговоров, потому что нас также беспокоит, что из этого в этом”, - говорит Каллас.

Напомним, глава МИД Литвы Кястутис Будрис сделал мощное заявление о сроках вступления Украины в ЕС.

Дата публикации 20:02, 31.03.25 Количество просмотров 370 Трамп хочет на третий срок: новые громкие заявления американского президента