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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры по Украине: Мелони обратилась к Евросовету с жестким требованием

Итальянский премьер требует положить конец хаосу в мирных инициативах Европы по Украине и немедленно выбрать единого переговорщика от ЕС.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Мелони жестко раскритиковала хаос в ЕС по переговорам по Украине

Мелони жестко раскритиковала хаос в ЕС по переговорам по Украине / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала лидеров ЕС как можно быстрее определить единственного представителя на переговорах по Украине.

Об этом пишут Politico и Вloomberg.

В письме к президенту Европейского совета Антонио Косте, председательствующему на встречах 27 лидеров ЕС, Мелони заявила, что они должны обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине на следующей неделе

По мнению итальянского премьера, нынешний подход, предусматривающий привлечение целого ряда различных переговорщиков и представляющих интересы блока форматов, подрывает доверие к ЕС.

«Я убеждена, что мы все осознаем, как, проектируя нескоординированно образ Европы, мы просто играем на руку тем, кто хочет продолжения этой войны», — написала она в письме. «Я считаю это неприемлемым, учитывая, что на кону человеческие жизни и будущее нашей безопасности».

Журналисты напоминают, что хотя ЕС неоднократно настаивал на том, чтобы получить «место за столом переговоров» на мирных переговорах по Украине, блок еще не договорился о едином лидере или институте, который возглавил бы переговоры.

«Хаотическая работа с инициативами, которые преследуют друг друга и дублируют друг друга, не поможет нам — ни нашим партнерам, ни тем, кого мы должны убедить остановить эту бессмысленную агрессию», — добавила Мэлони.

В то же время она заверила, что не просит места для Италии в том или ином формате. Поскольку формат переговоров все больше сосредотачивается вокруг E3 — Великобритании, Франции и Германии — рядом с ЕС, НАТО и Украиной, Италия оказалась в стороне.

В прошлом году Италия стала самым громким и настойчивым сторонником в ЕС по назначению специального посланника для мирных переговоров между Россией и Украиной. Мелони впервые публично озвучила это предложение в январе, утверждая, что блок должен «говорить одним голосом» и напрямую взаимодействовать с Москвой.

Хотя другие страны, включая Францию, Австрию, Чехию и Люксембург, также выразили поддержку этой идее, Рим возглавил эту инициативу, а итальянские чиновники неоднократно поднимали этот вопрос на полях саммитов ЕС и в обсуждениях между послами ЕС, которые готовят встречи лидеров.

Напомним, что после выборов в США Кремль заговорил с ультиматумами и озвучил, чего хочет от Украины.

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