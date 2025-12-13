Переговоры по Украине резко активизировались: о чем договариваются – детали от BILD

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Мирные переговоры о войне в Украине проходят более интенсивно, чем раньше - начиная с февраля 2022-го, когда РФ совершила полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского лидера Владимира Зеленского, подталкивая его к уступкам. В частности, давление происходит на фоне внутреннего политического ослабления президента Украины из-за коррупционного скандала.

BILD отмечает, что одним из самых "чувствительных вопросов" остается Донбасс. Зеленский уже подтвердил, что Вашингтон выдвинул спорное предложение, согласно которому украинские войска должны выйти из Донецкой области. Впоследствии эта территория может стать "демилитаризованной зоной".

Впрочем, Донбасс только один из пунктов переговоров. Кроме того, будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины, восстановление разрушенных городов и судьба замороженных российских активов. Речь идет о более чем 200 млрд евро, арестованных в Европе.

Напомним, The Wall Street Journal сообщило, спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами ведущих европейских стран в Берлине. В материале отмечается, что эти переговоры имеют особое значение, учитывая планы Белого дома.

В свою очередь, Axios со ссылкой на чиновника США сообщило, что администрация Белого дома готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО. Они будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу. По словам источника, будет три отдельных соглашения по миру, гарантиям безопасности и восстановлению Украины.

Между тем, сам президент США заявил, что мирное соглашение для Украины, которое сейчас продвигает американская сторона, может оказаться действенным. По его словам, работа продолжается и результат может быть известен в ближайшее время.