В Женеве завершила работу политическая подгруппа

Переговоры / © Рустем Умеров

Дополнено новыми материалами

В Женеве (Швейцария) политическая подгруппа на трехсторонних переговорах по войне в Украине завершила работу на сегодня.

Об этом сообщают источники Reuters.

В то же время военная группа продолжает работу. По информации источника, работа обеих групп — политической и военной — возобновится завтра утром. После завершения переговорного процесса ожидаются официальные заявления от обеих сторон.

В Женеве 17 февраля стартовал третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Политические дискуссии охватывают как территориальные вопросы, так и энергетические договоренности. Предыдущие встречи оценивались как конструктивные, но реальных результатов, кроме обмена пленными, не дали.

Россию на переговорах представляет Владимир Мединский вместе с представителями военной разведки, а Украину — секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Эксперт Вадим Денисенко считает, что шансов на реальные прорывы на данный момент мало. По его словам, Россия пока не готова к содержательным компромиссам и продолжает давить, продвигая идею внешней администрации в Украине и настаивая на «духе Анкориджа», а позиция США ограничена из-за отсутствия поддержки ЕС по санкциям.