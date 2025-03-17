Переговоры по Украине вступают в "критическую стадию" – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине переходят в "критическую стадию" и выразил надежду на возможность мирного соглашения.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Происходящее в Украине – это плохо. Но мы посмотрим, сможем ли мы достичь мира, прекращения огня и мирного соглашения. Я думаю, что мы можем это сделать. Я буду разговаривать с президентом Путиным завтра утром", – сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить вопросы безопасности военных в зоне боевых действий, в том числе тех, кто находится в "сложной ситуации" на Курщине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с диктатором Путиным завтра утром (по американскому времени).