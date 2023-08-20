Переговоры по возобновлению "зерновой инициативы" могут состояться в Стамбуле — СМИ

Турция продолжает пытаться возродить механизм "зернового коридора", доказавший свою эффективность транспортировкой на мировые рынки почти 33 млн тонн украинского зерна.
Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.
Об этом сообщает Sabah.
Анкара стремится как можно скорее возродить Черноморскую инициативу вместо альтернативных маршрутов. С приближением нового посевного сезона Украине грозит сокращение урожая зерновых, если не будет признаков возобновления инициативы, говорят в СМИ. С уменьшением количества производимого зерна ожидается дальнейший рост цен и увеличение вероятности голода в менее развитых странах.
Турция считает, что альтернативы за пределами зернового коридора не могут быть достаточными для предотвращения угрозы голода с точки зрения мощности. С другой стороны, это свидетельствует о том, что односторонние действия могут еще больше усугубить опасность.
Отмечается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по поводу активации коридора могут состояться в Стамбуле. Из 33 миллионов тонн зерна, которые пошли на мировые рынки по инициативе, 40% ушли в Европу, 12% ушли в Африку и 5% на Ближний Восток. На столе также есть предложения по более справедливому распределению проходящего через коридор зерна и предоставлению приоритета бедным странам. Анкара хочет, чтобы проблемы были решены и сделка была продлена на более длительный срок.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщали, сможет ли турецкий лидер Эрдоган заставить Россию вернуться к "зерновому соглашению".
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