Переговоры по возобновлению "зерновой инициативы" могут состояться в Стамбуле — СМИ

Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.

Об этом сообщает Sabah.

Анкара стремится как можно скорее возродить Черноморскую инициативу вместо альтернативных маршрутов. С приближением нового посевного сезона Украине грозит сокращение урожая зерновых, если не будет признаков возобновления инициативы, говорят в СМИ. С уменьшением количества производимого зерна ожидается дальнейший рост цен и увеличение вероятности голода в менее развитых странах.

Турция считает, что альтернативы за пределами зернового коридора не могут быть достаточными для предотвращения угрозы голода с точки зрения мощности. С другой стороны, это свидетельствует о том, что односторонние действия могут еще больше усугубить опасность.

Отмечается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по поводу активации коридора могут состояться в Стамбуле. Из 33 миллионов тонн зерна, которые пошли на мировые рынки по инициативе, 40% ушли в Европу, 12% ушли в Африку и 5% на Ближний Восток. На столе также есть предложения по более справедливому распределению проходящего через коридор зерна и предоставлению приоритета бедным странам. Анкара хочет, чтобы проблемы были решены и сделка была продлена на более длительный срок.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщали, сможет ли турецкий лидер Эрдоган заставить Россию вернуться к "зерновому соглашению".

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