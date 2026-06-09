Переговоры под угрозой: Брюссель шокировал Киев новым альтернативным форматом вступления в ЕС

Брюссель тормозит процесс вступления Украины в ЕС / © Getty Images

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Официальные переговоры о полноценном вступлении нашего государства в Европейский Союз могут стартовать уже 15 июня. Однако в Киеве все чаще выражают опасения, что рассмотрение украинской заявки могут сознательно отложить из-за внутренних политических проблем в Европе, в частности, избирательных процессов во Франции.

Об этих кулуарных дипломатических дискуссиях сообщает Politico.

Альтернативы членству и позиция Киева

Особую обеспокоенность среди украинских чиновников вызывают последние общие предложения Берлина и Парижа. Лидеры этих стран активно продвигают идею так называемого «ассоциированного членства» как переходного этапа для новых государств-кандидатов.

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Украинская сторона не исключает такую инициативу категорически, однако требует предоставления максимально жестких юридических гарантий. Киев настаивает, чтобы этот промежуточный статус гарантированно и неотвратимо привел к полноценной интеграции в политическое и экономическое пространство ЕС.

"На практике Украине предлагают все, кроме самого членства", - заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, комментируя такие инициативы европейских партнеров.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, власти планируют открыть сразу несколько переговорных кластеров до конца лета. Это должно стать мощным сигналом для общества, что европейская перспектива остается абсолютно реальной целью.

Беспокойство европейских партнеров

Со своей стороны, европейские чиновники также имеют ряд серьезных претензий к украинским коллегам. В Брюсселе откровенно озабочены заметным замедлением темпов внедрения критически важных внутренних реформ в Украине в последние месяцы.

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Европейские дипломаты опасаются, что любое искусственное торможение процесса вступления может еще больше снизить мотивацию украинских законодателей. Отсутствие быстрого прогресса в ключевых областях остается главным препятствием для динамического открытия новых переговорных разделов.

Дальнейшая судьба украинской заявки теперь в значительной степени зависит от способности сторон найти компромисс между ожиданиями и серьезной политической реальностью. Любые промедления или неправильные шаги на этом этапе могут иметь очень болезненные последствия для всего процесса интеграции.

Напомним, в рамках технических консультаций по вступлению Украины в Евросоюз удалось согласовать большинство требований Венгрии . Однако вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде остается неурегулированным и может стать предметом дальнейших переговоров с Брюсселем.

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