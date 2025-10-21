Переговоры под угрозой срыва: что известно о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Путин и Трамп могут встретиться в Будапеште / © Associated Press

Запланированная встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в Будапеште стала самой обсуждаемой темой среди политикума.

Американский лидер заявляет, что пытается положить «конец бесславной войне», в то же время эксперты предупреждают, что визит главы Кремля в страны Евросоюза станет его дипломатической победой.

Кроме того, выбор места проведения переговоров двух лидеров вызвал беспокойство у Киева и партнеров, ведь Венгрия известна своей пророссийской позицией.

В то же время, западные медиа со ссылкой на Белый дом пишут, что встреча Трампа и Путина может не состояться. По информации, США приостановили ее организацию, поскольку «сейчас обе стороны недостаточно готовы к переговорам».

Что известно о встрече Трампа и Путина в Будапеште — читайте в материале ТСН.ua.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште

После двухчасового телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп сообщил о новой встрече с лидером РФ. Глава Белого дома заявил, что переговоры состоятся в Будапеште. Кроме того, он отметил, что хочет «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой «бесславной войне между Россией и Украиной».

Тогда же спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться в течение двух недель «или чуть позже».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт хамовито ответила журналисту, который интересовался, кто выбрал Будапешт, как место встречи президентов США и РФ. Левитт отреагировала словами: «Твоя мама выбрала».

В то же время переговорам Трампа и Путина будет предшествовать встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Лаврова.

Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к переговорам в Будапеште, если поступит такое приглашение.

«Если меня пригласят в Будапешт, если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем, или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате мы согласимся», — подчеркнул Зеленский.

Однако он не в восторге от идеи проведения переговоров в столице Венгрии, и считает, что они не должны закончиться еще одним «меморандумом».

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Зеленский отметил, что в свое время такой документ был подписан в столице Венгрии, но он не гарантировал территориальной целостности Украины.

«Будапештский меморандум — это в целом плохо для нас, честно говоря, исторически. И повтор «Будапешта» тоже не может быть положительным», — подчеркнул он.

В то же время украинский лидер отметил, что Дональд Трамп действительно стремится к окончанию войны и ищет для этого формат встреч или переговоров.

«Он считает, что «венгерский формат» может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет. Мы разделяем с президентом Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны», — сказал Зеленский.

В свою очередь, председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк в интервью «Украинскому радио» предупредил, в случае появления Зеленского на переговорах в Будапеште, ни одна сторона не пойдет на встречу друг другу.

«Никто не уступит ничем. Украина не отдаст свою Донецкую область полностью в админграницах даже в обмен на части Херсонской и Запорожской областей», — подчеркнул эксперт.

Место предстоящей встречи Трампа и Путина вызывает беспокойство у Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал возможную встречу лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Однако, он отметил, что к саммиту должны присоединиться представители Украины и стран Европы.

«Это очень хорошо, что президенты могут встретиться для обсуждения двусторонней повестки дня. С того момента, как обсуждают судьбу Украины, украинцы должны быть за столом (переговоров — Ред). С того момента, как обсуждают то, что влияет на безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом», — сказал Макрон.

Однако, встреча Путина и Трампа в Будапеште может стать повторением саммита на Аляске с таким же результатом, считает австрийский политолог Герхард Манготт. Он называет выбор Венгрии — страны с наиболее пророссийской позицией в ЕС — плохим знаком для Киева и пощечиной для Евросоюза.

Президент России Владимир Путин (справа) и США Дональд Трамп (слева) во время саммита на Аляске 2025 год / © Associated Press

Между тем известная испанская газета «El Pais» называет встречу Трампа и Путина в Будапеште «политическим кошмаром». Издание отмечает, что предстоящие переговоры ставит глав институтов ЕС и НАТО «в неудобное и неприятное положение», ведь лидеры США и РФ намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого Евросоюза.

«Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу России, углубив разногласия в ЕС относительно Кремля. Это также может оказать большую услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в его стране», — подчеркнул один европейский дипломат в комментарии испанскому медиа.

Автор статьи отмечает, что в публичных выступлениях лидеры ЕС заявляют, мол, эта встреча будет полезной, если поможет положить конец российскому вторжению, однако в частных беседах несколько источников заявили о «политическом кошмаре» для ЕС.

Почему Трамп выбрал Будапешт для переговоров с Путиным

Политтехнолог и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что Трамп демонстративно выбрал Будапешт для встречи с Путиным. По словам эксперта, это двойной удар по Евросоюзу и Международному уголовному суду (МУС).

Бала считает, что американский лидер стремится аннулировать решение МУС, который выдал ордера на Путина и его союзников.

«Свой выбор он объяснял так: «Мне нравится Орбан, он очень хорошо руководит, а я нравлюсь ему. Поэтому выбрал Будапешт», — сказал эксперт.

Саммит Трампа и Путина оказался под угрозой?

Недавно издание «CNN» предупредило о возможном срыве переговоров лидеров США и РФ в Венгрии. Как отмечает медиа, встреча может не состояться из-за разногласий в позициях России.

В частности, пока неизвестно когда состоится первая встреча между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Известно, что 20 октября чиновники провели телефонный разговор, впоследствии источник сообщил CNN, что после этого разговора американские чиновники почувствовали, что позиция России недостаточно эволюционировала за пределы своей максималистской позиции.

Кроме того издание «Express» сообщает, что Путина отказывают ехать в Будапешт. Как отмечает медиа, в РФ сделали неожиданное и конспирологическое предупреждение якобы глава РФ может стать целью «британского заговора с целью убийства».

К вечеру 21 октября журналист «NBC News» Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил о приостановке подготовки к встрече Трампа с Путиным.

Впоследствии, комментируя публикацию «CNN», заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова на этой неделе не было.

Российский чиновник обвинил западные СМИ во «вбросах», а страны ЕС и НАТО в намерениях сорвать саммит РФ и США в Будапеште.

В то же время руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко отмечает, что Путин боится сорвать встречу в Будапеште, поэтому следует быть готовыми к движению «новых качелей».

Такого же мнения придерживаетсяи политолог, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. Он убежден, что встреча Трампа с Путиным «все равно состоится, в Будапеште или вне его».

«Путин понимает и чувствует, что она нужна Дональду Фредовичу (так его называют в российских спецслужбах) гораздо больше чем ему, поэтому и торгуется, уклоняется, выкручивается, просто тянет время. Это заметно и без интуиции…», — отметил эксперт.

Эксперт Горбач объяснил, что встреча также нужна Трампу из-за его любви к лести. Он хочет услышать личную похвалу от Путина, которого считает уровнем себе, а потом этим похвастаться.

Чего хочет Путин от встречи с Трампом

Руководитель центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко в комментарии «24 Каналу» рассказал, что на переговорах в Будапеште, Путин будет пытаться вернуть модель, когда Вашингтон будет давить на Киев, а не на Москву, и принимать частично российские правила игры.

В то же время «Sky News» пишет, что если встреча в Будапеште состоится, то Путин одержит определенную победу. Издание объясняет, что кремлевский диктатор, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, может вернуться на территорию ЕС, несмотря на все санкции против России.

Между тем политолог Вадим Денисенко предупреждает, что глава РФ готовит новые шокирующие требования для Украины.

«В арсенале Путина сейчас появляются различные «хотелки», которые могут фактически поставить под угрозу подписание мирного соглашения. Он может внезапно вытащить из рукава любые новые требования — скажем, требование к Украине полностью свернуть ракетную программу или что-то подобное — и тем самым сорвать договоренности», — отметил Денисенко.

Чего ожидать от встречи Трампа и Путина в Будапеште

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для «ТСН.ua» рассказал, что не стоит ожидать положительных результатов.

По его словам, Трамп этой встречей в очередной раз легализует военного преступника Путина на международной арене:

«Я не знаю, что там есть у Путина на Трампа, но такое впечатление, что Трамп хочет в очередной раз засвидетельствовать публично свою лояльность Путину — это с одной стороны. А с другой стороны, он пытается выполнять задачи, которые ему ставит Путин, а именно он его продвигает на международную арену. Он его легализует с каждым шагом больше и больше. Вы же смотрите, это страна Европейского Союза, страна НАТО — Будапешт. И там будут встречать Путина. Это еще один шаг на олимп мировой политики, на легализацию Путина в международном обществе», — пояснил военный эксперт.

В то же время политолог Владимир Фесенко в комментарии для «Фокус» рассказал о трех рисках для Украины, которые представляет предстоящая встреча лидеров США и РФ.

По его словам, первый риск заключается в представлении очередного «мирного плана» от Путина, второй — Трамп может пойти на уступки России, третий риск составляет венгерский премьер Виктор Орбан. По словам эксперта, Орбан может настраивать Трампа против Киева и склонять его согласиться на предложения главы Кремля.

Ранее специалисты американского Института изучения войны рассказали о позиции Кремля. Там отметили, что Москва не готова «принять что-то меньшее, чем капитуляцию Украины» в соответствии со своими военными требованиями, и не желает соглашаться на прекращение огня.

