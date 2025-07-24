Переговоры под угрозой срыва: дипломат озвучил неутешительный прогноз для Украины

Переговоры в Стамбуле / © Getty Images

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Россия продолжает отказываться признавать факт удержания украинских граждан на своей территории.

Об этом заявил бывший представитель Украины при ЕС Андрей Веселовский в эфире «Киев24».

По его словам, недавние переговоры, состоявшиеся в рамках нового раунда, фактически не открыли новую страницу. Российская сторона во время встречи четко заявила, что «никаких украинцев у нас нет» и что все, что можно было вернуть, уже вернули или вернут в ближайшее время. «На этом все заканчивается», — заметил Веселовский.

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Дипломат подчеркнул, что подобные заявления раздаются не в первый раз. Обмены происходили и в предыдущие годы, однако говорить о прорыве пока не приходится. Более того, РФ блокирует процесс возвращения депортированных детей, отказываясь признавать сам факт их удержания.

«Нет, к сожалению, прогресса. И нет шансов на прогресс. Когда и состоятся ли следующие встречи — предугадать невозможно», — отметил Веселовский.

Несмотря на определенный оптимизм со стороны украинской стороны, ситуация остается сложной: переговоры затягиваются, а позиция России ужесточается.

Напомним, 23 июня прошли переговоры Украины и России в Стамбуле. В частности, Москва предлагает короткие перемирия на фронте — на 24–48 часов. Мол, «чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов».

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В свою очередь Украина озвучила российской стороне три основных условия во время третьей встречи. Это полное и безусловное прекращение огня, возвращение всех пленных украинцев и организация встречи глав государств.