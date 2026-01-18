- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 661
- Время на прочтение
- 2 мин
Переговоры продолжаются: о чем Буданов, Умеров и Арахамия договаривались в США
Зеленский и Умеров раскрыли детали нового этапа переговоров с командой Трампа во Флориде.
Украинская делегация продолжает переговоры с американской стороной во Флориде.
Об итогах переговоров рассказали президент Владимир Зеленский и глава украинской перегворной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Украину на переговорах представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
С американской стороны в консультациях приняли участие спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, зять президента США и его советник Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.
Зеленский сообщил, что было проведено уже несколько раундов переговоров — стороны работают над документами, необходимыми для окончания войны.
Также украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, в частности, о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме.
«Если бы россияне действительно всерьез хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блекаутах и попытках нанести ущерб даже нашим атомным станциям. У нас есть данные по объектам, по которым Россия производила разведку — разведку для ударов. Все ясно говорит о том, что дипломатия для России — точно не приоритет. Надо признавать это. Надо давить на агрессора и реальную причину этой войны — причина в Москве», — подчеркнул Зеленский.
В свою очередь Рустем Умеров уточнил, что на перегвораз обсудили экономическое развитие и prosperity plan (План процветания Украины), а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации.
«Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины. Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе», — отметил Умеров.
Напомним, что украинская делегация снова отправилась в США 17 января. В частности, на переговорах впервые в качестве руководителя ОП принимает участие Кирилл Буданов.