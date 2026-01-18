Переговоры продолжаются: о чем Буданов, Умеров и Арахамия договаривались в США

Переговоры во Флориде / © ТСН.ua

Украинская делегация продолжает переговоры с американской стороной во Флориде.

Об итогах переговоров рассказали президент Владимир Зеленский и глава украинской перегворной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Украину на переговорах представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

С американской стороны в консультациях приняли участие спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, зять президента США и его советник Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

Зеленский сообщил, что было проведено уже несколько раундов переговоров — стороны работают над документами, необходимыми для окончания войны.

Также украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, в частности, о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме.

«Если бы россияне действительно всерьез хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блекаутах и попытках нанести ущерб даже нашим атомным станциям. У нас есть данные по объектам, по которым Россия производила разведку — разведку для ударов. Все ясно говорит о том, что дипломатия для России — точно не приоритет. Надо признавать это. Надо давить на агрессора и реальную причину этой войны — причина в Москве», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Рустем Умеров уточнил, что на перегвораз обсудили экономическое развитие и prosperity plan (План процветания Украины), а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации.

«Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины. Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе», — отметил Умеров.

Напомним, что украинская делегация снова отправилась в США 17 января. В частности, на переговорах впервые в качестве руководителя ОП принимает участие Кирилл Буданов.