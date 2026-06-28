Переговоры провалились? Почему Путин и Лукашенко впервые не показали ни одного общего фото

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Двухдневные закрытые переговоры кремлевского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметились абсолютной информационной тишиной и показательным отсутствием традиционных совместных заявлений и фотографий. Это указывает на то, что Россия могла получить категорический отказ белорусской стороны, например предоставить собственную территорию для нового российского наступления на Украину.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица", политолог Вадим Денисенко на своей Facebook-странице.

Провал переговоров и потерянный плацдарм

Единственной реальной темой этих закрытых встреч была война и степень вовлеченности Беларуси в новые эскалации. По мнению Денисенко, Путин вряд ли требовал непосредственного участия белорусской армии в боевых действиях против Украины, однако не секрет, что для повторения сценария масштабного вторжения в 2022 году ему необходим плацдарм в Беларуси. Но похоже, что Лукашенко отказал Путин в использовании белорусских территорий так же, как и в возобновлении работы стратегических ретрансляторов для дронов.

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"С большой долей вероятности, можем допустить, что Лукашенко отказал", - отметил аналитик.

В то же время ни о каких проектах ускоренной интеграции в нынешних геополитических реалиях речь вообще не шла. Показательное отсутствие результатов двухдневных дискуссий подтверждает серьезный раскол в видении дальнейшего конфликта. Глава Кремля оказался в ситуации, когда он физически не способен принудить своего партнера к более активным действиям по крайней мере в ближайшие несколько месяцев.

Китайский фактор и топливный рычаг

По мнению эксперта, подобная смелость белорусского диктатора основывается на двух ключевых факторах: жесткой позиции Пекина и критической зависимости россиян от импорта белорусского топлива. Во время недавнего визита китайской делегации в Минск Александру Лукашенко передали личное послание, в котором китайский лидер Си Цзиньпин, вероятно, четко обозначил «пределы дозволенного» для его режима.

Китай вкладывается в Беларусь не для того, чтобы быть изолированным от ЕС. Любые военные действия с территории Беларуси, как против Украины, так и против европейцев, будут означать закрытие границ. А это точно не нужно Китаю», – объяснил Денисенко.

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Он добавил, что сейчас активно прорабатываются новые логистические маршруты, по которым белорусский экспортный калий может пойти через порты балтийских стран непосредственно в Соединенные Штаты. Сохранение такого шаткого баланса позволяет Лукашенко еще раз затормозить даже внутренние разговоры о неизбежном транзите власти.

«Играя между тремя государствами Лукашенко имеет возможность сказать Путину «Нет»», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Лукашенко прилетел в Путин после просьбы не втягивать Беларусь в войну. Встреча диктаторов состоялась в крайне напряженном контексте из-за попыток Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины.

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