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Переговоры Путина и Трампа: в Кремле сообщили последние новости
В Кремле заявляют, дескать, никогда не анонсируют телефонные разговоры "диктатора". Переговоры с Трампом – не исключение.
Сегодня, 4 июля, День независимости празднуют США. Позвонит ли "фюрер" РФ Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу , неизвестно.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Кремль не будет сообщать заранее о подготовке разговора Путина с Трампом. В Москве говорят, что "дадут информацию по факту".
К слову, государственный секретарь США Марко Рубио поздравил российских граждан с днем России , который был 12 июня, "от имени американского народа" и вспомнил о мире. По его словам, Соединенные Штаты, “по-прежнему привержены поддержке русского народа в стремлении к лучшему будущему”.
Напомним, в Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа "возможна в любой момент". Впрочем, сообщил помощник президента-диктатора РФ Юрий Ушаков, сейчас конкретных договоренностей о переговорах нет.