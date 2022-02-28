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Переговоры ради мира между Россией и Украиной завершились: первые подробности

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Переговоры ради мира между Россией и Украиной завершились: первые подробности

Associated Press

Встреча прошла в Беларуси.

В Беларуси 28 февраля состоялись переговоры между представителями России и Украины, ведь РФ пошла войной против Украины.

После завершения продолжавшихся с самого утра переговоров обе делегации едут домой — в Москву и Киев, чтобы провести консультации. Стороны определили несколько приоритетных тем. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, находившийся на переговорах.

"Украинская и российская стороны провели сегодня первый раунд переговоров, главной целью которых было обсуждение вопроса остановки огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны едут для консультаций в свои столицы. Стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы будут иметь конкретную практику развития", — сказал Подоляк.

Других подробностей пока нет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

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