Переговоры ради мира между Россией и Украиной завершились: первые подробности

Переговоры ради мира между Россией и Украиной завершились: первые подробности

Встреча прошла в Беларуси.

В Беларуси 28 февраля состоялись переговоры между представителями России и Украины, ведь РФ пошла войной против Украины.

После завершения продолжавшихся с самого утра переговоров обе делегации едут домой — в Москву и Киев, чтобы провести консультации. Стороны определили несколько приоритетных тем. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, находившийся на переговорах.

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"Украинская и российская стороны провели сегодня первый раунд переговоров, главной целью которых было обсуждение вопроса остановки огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны едут для консультаций в свои столицы. Стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы будут иметь конкретную практику развития", — сказал Подоляк.

Других подробностей пока нет.