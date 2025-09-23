Где может состояться встреча Зеленского и Путина: президент Швейцарии сделала предложение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и пути достижения мира. В ходе встречи Швейцария выразила готовность стать площадкой для мирных переговоров на самом высоком уровне.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Дипломатические усилия и скептицизм

Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с российской стороной, а Карин Келлер-Зуттер заверила, что ее страна готова принять такую встречу лидеров. Однако, как отмечается, оба президента имеют общее видение: пока нет никаких реальных шагов, свидетельствующих о желании России закончить войну.

Зеленский подчеркнул, что помимо готовности к переговорам также важно понимать истинные намерения российской стороны.

Расширение агрессии и другие темы

Лидеры Украины и Швейцарии также обсудили распространение российской агрессии. Они пришли к согласию, что нарушение российской стороной воздушного пространства стран-членов НАТО, а также фиксация дронов во все большем количестве стран, не случайно. Это четкий сигнал расширения агрессии.

Кроме того, Зеленский и Келлер-Зуттер обсудили сотрудничество по реализации крупного культурного проекта, а также продолжение совместной работы по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. В конце встречи глава государства пригласил президента Швейцарии посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский показал журналистке ТСН палец вверх , дав понять, что доволен результатами переговоров.