- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 1 мин
Где может состояться встреча Зеленского и Путина: президент Швейцарии сделала предложение
Швейцария выразила готовность принять мирные переговоры Зеленского и Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и пути достижения мира. В ходе встречи Швейцария выразила готовность стать площадкой для мирных переговоров на самом высоком уровне.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Дипломатические усилия и скептицизм
Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с российской стороной, а Карин Келлер-Зуттер заверила, что ее страна готова принять такую встречу лидеров. Однако, как отмечается, оба президента имеют общее видение: пока нет никаких реальных шагов, свидетельствующих о желании России закончить войну.
Зеленский подчеркнул, что помимо готовности к переговорам также важно понимать истинные намерения российской стороны.
Расширение агрессии и другие темы
Лидеры Украины и Швейцарии также обсудили распространение российской агрессии. Они пришли к согласию, что нарушение российской стороной воздушного пространства стран-членов НАТО, а также фиксация дронов во все большем количестве стран, не случайно. Это четкий сигнал расширения агрессии.
Кроме того, Зеленский и Келлер-Зуттер обсудили сотрудничество по реализации крупного культурного проекта, а также продолжение совместной работы по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. В конце встречи глава государства пригласил президента Швейцарии посетить Украину с официальным визитом.
Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский показал журналистке ТСН палец вверх , дав понять, что доволен результатами переговоров.