Переговоры РФ и США зашли в тупик: Reuters о новых заявлениях Кремля

Российский диктатор Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Россия не может принять предложения США по прекращению войны в Украине в их нынешнем виде, заявил высокопоставленный российский дипломат, допустив, что американо-российские переговоры по этому поводу зашли в тупик.

Об этом пишет Reuters.

Комментарии замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова свидетельствуют о том, что Москва и Вашингтон пока не смогли преодолеть разногласия, считают в издании.

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Рябков сказал, что Москва пока не может продвинуться с соглашением.

"Мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, предложенным американцами, но не можем принять все это в его нынешнем виде", - цитируют Рябкова российские СМИ.

Эти разногласия происходят в тот момент, когда президент США Дональд Трамп, похоже, становится все более нетерпеливым по поводу того, что, по его мнению, может быть промедлением со стороны Москвы.

В последние дни Трамп заявил, что взбешен на Путина, и говорил о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть.

Путин заявил, что хочет, чтобы Украина отказалась от своих амбиций по вступлению в НАТО, чтобы Россия контролировала все четыре региона Украины, которые она называла своими (речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, не говоря уже даже о Крыме), и чтобы размер украинской армии был ограничен. Киев говорит, что эти требования равнозначны требованиям капитуляции.

Reuters напоминает, что перед выходными Трамп занял более примирительную позицию по отношению к России, что смутило европейских союзников Соединенных Штатов. Однако после разговора с президентом Финляндии Трамп сменил тон на более жесткий.

Ранее в издании The Times заявили, что Путин играет на неприязненные Трампа к президенту Зеленскому и их общему убеждению, что Украину не следует рассматривать как суверенное государство.

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