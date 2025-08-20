Переговоры России и Украины: Лавров очертил позицию Москвы

Сергей Лавров / © Getty Images

Россия готова продолжить переговоры с Украиной Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что предстоящий саммит должен поставить точку в этом процессе.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как утверждает Лавров, по итогам разговора телефонного позавчера с президентом Трампом наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о повышении уровня глав делегаций.

«И именно это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования. Наряду с военными, наряду с гуманитарными», – добавил глава МИД РФ.

По словам чиновника, россияне рассчитывают, что президент Трамп "разъяснит идею киевским представителям", и они получат реакцию.

«Это стало бы важным шагом в повышении уровня переговоров, повышении степени конкретности и приближении к рассмотрению ключевых вопросов, которые нужно решить для устойчивого урегулирования», — говорит Лавров.

Он утверждает, что россияне готовы к любым форматам. Но когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо «тщательно их подготовить, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а ставили точку в переговорах».

Напомним, Трамп прокомментировал возможность переговоров между Зеленским и Путиным . Он считает, что встреча двух лидеров может состояться в «более положительном тоне, чем ожидалось в Вашингтоне».

«Возможно, они ладят получше, чем я думал. Иначе я бы организовал встречу троих, а не двоих», — заявил Трамп.

Лидер США признал: в отношениях Киева и Москвы долгое время царит «огромная неприязнь». Однако нынешние переговоры, по его мнению, могут открыть путь новым договоренностям.