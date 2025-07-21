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Переговоры России и Украины в Стамбуле: когда состоятся и о чем будут говорить делегации
По данным дипломатических источников, на этой неделе в Стамбуле пройдут важные международные дипломатические встречи.
Российская и украинская делегации встретятся в столице Турции Стамбуле уже на этой неделе.
Об этом сообщает Independent Türkçe со ссылкой на собственные источники.
«Переговоры могут пройти в среду или четверг. Детали о месте, времени и составе делегации встречи не разглашаются», — отметили источники.
с начала войны между Россией и Украиной в феврале 2022 года стороны периодически встречались при посредничестве Турции. Новые переговоры, которые состоятся в Стамбуле, как сообщается, будут включать технические переговоры по ограниченному кругу тем. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на таких вопросах как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности границ.
Напомним, 8 июля глава МИД Турции Хакан Фидан сделал заявление о возможной встрече президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
3 июля представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. По словам Пескова, нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках».