Переговоры России и Украины в Стамбуле: когда состоятся и о чем будут говорить делегации

Переговоры в Стамбуле / © Getty Images

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Российская и украинская делегации встретятся в столице Турции Стамбуле уже на этой неделе.

Об этом сообщает Independent Türkçe со ссылкой на собственные источники.

«Переговоры могут пройти в среду или четверг. Детали о месте, времени и составе делегации встречи не разглашаются», — отметили источники.

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с начала войны между Россией и Украиной в феврале 2022 года стороны периодически встречались при посредничестве Турции. Новые переговоры, которые состоятся в Стамбуле, как сообщается, будут включать технические переговоры по ограниченному кругу тем. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на таких вопросах как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности границ.

Напомним, 8 июля глава МИД Турции Хакан Фидан сделал заявление о возможной встрече президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

3 июля представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. По словам Пескова, нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках».