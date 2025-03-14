Переговоры с Кремлем: в США рассказали об итогах встречи Уиткоффа с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча специального посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве была "очень положительной и продуктивной".

Об этом сообщает The Telegraf.

"Мы подробнее изучим российскую позицию, и тогда президент определит какие дальнейшие шаги. Достаточно сказать, что я считаю, что есть основания для осторожного оптимизма", — заявил Рубио.

В то же время, он подчеркнул, что ситуация остается сложной, а путь к прекращению войны не будет простым.

"Мы признаем, что это тяжелая и сложная ситуация. Это будет нелегко, это не будет просто, но мы, безусловно, чувствуем, что мы, по крайней мере, на несколько шагов ближе к миру", — подчеркнул госсеретар.

Напомним, по словам Рубио, контроль соблюдения перемирия возможен благодаря большому количеству средств наблюдения, в том числе коммерческим спутникам.

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