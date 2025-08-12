Переговоры с Путиным: Дания предостерегла Трампа от «сделки с дьяволом»

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

В Дании предостерегли от любых мирных договоренностей без участия Украины , назвав их «соглашением с дьяволом».

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, сообщает DR .

Расмуссен предупредил Соединенные Штаты и Россию о недопустимости заключения мирного соглашения без Украины и европейских партнеров.

Поводом для заявления стала анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина, запланированная на 15 августа в американском штате Аляска.

"Наш сигнал для США: будьте осторожны, не начинайте с неправильного угла", - подчеркнул Расмуссен.

По его словам, любая попытка поспешно договориться с Кремлем может привести к опасным последствиям. Он предостерег от «соблажения быстро договориться с Путиным», назвав такой сценарий «соглашением с самим дьяволом».

Министр подчеркнул, что единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня.

«Только при полном прекращении огня можно начинать обсуждать долгосрочное решение», — отметил датский дипломат.

Таким образом, Дания четко дала понять: мирный процесс не может игнорировать позицию Украины и ее интересы безопасности, а поспешные договоренности за закрытыми дверями могут лишь усугубить конфликт.

