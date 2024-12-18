Переговоры с Путиным, конец войны, ядерные угрозы и планы на будущее: главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Parisien сделал новое заявление о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, высказался о компромиссах относительно прекращения войны, о ядерных угрозах Москвы и поделился планами на будущее.

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Переговоры с Путиным

Зеленский подчеркнул, что ни один лидер ни одной страны мира не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Сейчас важно дипломатическое давление международного сообщества на РФ, ведь это заставит главу Кремля сесть за стол переговоров.

"Я настаиваю: ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы – жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна", – подчеркнул президент Украины.

Он в который раз повторил, что сейчас у Украины нет сил для отвоевания всех территорий, поэтому Киев пока может рассчитывать только на дипломатическое давление.

"Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью ЕС? Да, в будущем, но когда? В таких условиях сесть за стол переговоров с Путиным – это значит дать ему право решать все в нашей части мира", – акцентировал Зеленский.

Он подчеркнул, что сначала нужно разработать модель, план действий или мирный план, чтобы затем представить его Путину или, шире, россиянам.

Уступки территорий

Зеленский заявил, что не готов к компромиссам по украинским территориям ради дипломатического решения о прекращении войны. Этого не позволяет законодательство.

Так, глава государства ответил, идет ли речь о том, чтобы отказаться от Крыма или Донбасса, даже временно:

"У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

По словам Зеленского, Украине нужны сильные США и Европа, чтобы оказывать давление на Путина и остановить войну. Однако, по словам президента, Запад сейчас занимает мягкую позицию.

"Почему с начала войны мы не получили массовых поставок оружия? Мои комментарии могут показаться дерзкими. Но у меня такое впечатление, что все запуганы путинской Россией. Он пользуется безнаказанностью", – подчеркнул глава государства.

Ядерные угрозы РФ

Отвечая на вопрос, пугает ли его угроза Путина применить ядерное оружие, Зеленский сказал, что только дураки не боятся. По его словам, бояться должен весь мир.

"Только дураки не боятся оружия. Владимир Путин сошел с ума, о чем свидетельствуют его ракетные атаки. Его угрозы должны испугать весь мир. Речь идет о ядерной войне!" – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что необходимо предпринять все возможные санкции, чтобы не дать ни одному лидеру даже подумать о применении ядерного оружия. Однако сейчас нет достаточно жесткой реакции на Путина.

Помощь повстанцам в Сирии

Зеленский опроверг информацию из СМИ о том, что Украина оказывает помощь сирийскому повстанческому движению.

"Нет, у нас нет официальной информации об этом. Мы говорили о гуманитарной помощи. Мы готовы помогать сирийскому населению продуктами питания, нашими крупами, нашей кукурузой", – сказал президент.

Планы Зеленского после войны

Зеленский поделился, что после войны хочет заняться делами, которые "люди делают каждый день в мирное время". В частности, президент намерен провести время с родными.

"Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу уснуть во время сеанса..." – признался глава государства.

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