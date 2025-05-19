Переговоры с Путиным: в Кремле похвалили Трампа и раскритиковали ЕС

Песков сравнил позицию Трампа и Европы к войне в Украине / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Дмитрий Песков неожиданно заявил, что Дональд Трамп является «нейтральным» по отношению к войне в Украине.

Заявление Пескова распространили российские пропагандистские СМИ.

«Позиция Трампа нейтральная, и он на самом деле занимается вопросами урегулирования, а позиция европейских политиков откровенно проукраинская», — сказал Песков.

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«Их (Европы — Ред.) основная траектория, их работа в том, чтобы обломать Россию во всем», — добавил спикер диктатора.

Также Песков уточнил, что у РФ и США есть специальный защищенный канал связи, по которому президенты и говорили по телефону.

Кроме того, спикер диктатора заявил, что «тема изменения конституции РФ не стоит на повестке дня», намекая на то, что Россия не откажется от посягательств на Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые «вписала» в свою конституцию.

Напомним, что вечером 19 мая завершились переговоры Путина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов.

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Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Также сообщалось, что Трамп поговорит с Зеленским и по окончании разговора с Путиным.