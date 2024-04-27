Переговоры с РФ: был бы мир, если бы Украина согласилась на требования России весной 2022-го

Евгений Магда считает, что если бы Украина согласилась, Буча была бы масштабирована на всю страну.

Немецкое издание WELT опубликовало текст мирного договора, который Украина и РФ якобы могли подписать в апреле 2022 года.

Мог ли бы этот договор был воплощен в жизнь, и какими могли быть последствия, объяснил исполнительный директор Института мировой политики, политолог и историк Евгений Магда, передает "Эспрессо".

"Эти бумажки – не более чем бумажки. Они никогда никем не были внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины и ратифицированы. То есть вопрос можно задавать людям, которые вели на тот момент переговоры.

В частности, министру обороны Украины Рустему Умерову, его нынешнему советнику Кириллу Тимошенко. Можно спрашивать у главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Экс-заместителю главы МИД Украины Александру Чалому тоже можно задавать вопросы. Но говорить, что это официальная и стопроцентная позиция украинского государства, у нас нет никаких оснований, потому что это нератифицированно и от имени Украины никем не подписано", – говорит Магда.

По мнению политолога, РФ продвигает тему с этими переговорами сугубо по пропагандистским целям, мол: "Если бы вы, украинцы, подписали тогда, то все было бы хорошо".

"Но это ложь. Если бы Украина тогда на это согласилась, то Буча была бы масштабирована на всю страну. У меня нет никаких сомнений в этом вопросе", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что полномасштабное вторжение стало неожиданностью для многих украинцев.

"В апреле 2022 года украинские власти находились в состоянии шока, как и миллионы наших граждан, это совершенно очевидно. Несмотря на все заверения, заявления и предупреждения наших западных партнеров, их долго не слушали. Поэтому 24 февраля 2022 года в какой-то мере стало неожиданностью. Это для меня аксиома. Стремление остановить войну появилось после первых ужасов, после того как выяснилось, что, несмотря на заявления отдельных наших мудрых спикеров, россияне бьют не только по военным объектам, но и уничтожают украинское государство и инфраструктуру", – добавил Магда.

Ранее в издании Reuters писали, что российский диктатор Владимир Путин через посредников якобы предлагал "заморозить" войну в Украине, но США отклонили это предложение.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что "они были готовы закончить войну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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