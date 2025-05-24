Переговоры с РФ: Портников заявил о «мине замедленного действия» — где опасность

Журналист Виталий Портников / © ТСН.ua

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В Кремле закладывают мину замедленного действия под возможные российско-украинские договоренности.

Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube канале.

«В Кремле уже сейчас закладывают достаточно знакомую себе мину замедленного действия под все возможные решения, которых могли бы достичь участники таких консультаций. В частности, оказывается, что принципиальным вопросом для достижения российско-украинских договоренностей для Москвы является легитимность президента Украины Владимира Зеленского и подписание российско-украинских соглашений со стороны Киева», — отметил Портников.

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По словам журналиста, если раньше Путин готов согласиться с легитимностью главы Верховной Рады Украины, который мог бы подписать эти соглашения, в то время как Зеленский мог бы участвовать в формулировании решений, сейчас в Москве начали говорить о проведении в Украине выборов.

«И здесь, конечно же, складывается достаточно парадоксальная, но совершенно приемлемая для России ситуация. Россия не собирается соглашаться на прекращение огня на русско-украинском фронте. Любые выборы, согласно украинской Конституции, могут состояться только после того, как будет упразднено военное положение на территории Украины», — говорит эксперт.

Он отмечает, что отменить военное положение можно только после прекращения огня, против которого выступает Российская Федерация. В РФ же считают, что любые переговоры должны проходить во время продолжения военных действий.

«Нелогично? Совершенно логично, когда ты хочешь создать ловушку для врага и найти поводы для продолжения войны», — подытожил Виталий Портников.

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