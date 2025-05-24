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Переговоры с РФ: Портников заявил о «мине замедленного действия» — где опасность
По мнению журналиста, в ходе переговоров РФ хочет создать ловушку и найти поводы для продолжения войны.
В Кремле закладывают мину замедленного действия под возможные российско-украинские договоренности.
Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube канале.
«В Кремле уже сейчас закладывают достаточно знакомую себе мину замедленного действия под все возможные решения, которых могли бы достичь участники таких консультаций. В частности, оказывается, что принципиальным вопросом для достижения российско-украинских договоренностей для Москвы является легитимность президента Украины Владимира Зеленского и подписание российско-украинских соглашений со стороны Киева», — отметил Портников.
По словам журналиста, если раньше Путин готов согласиться с легитимностью главы Верховной Рады Украины, который мог бы подписать эти соглашения, в то время как Зеленский мог бы участвовать в формулировании решений, сейчас в Москве начали говорить о проведении в Украине выборов.
«И здесь, конечно же, складывается достаточно парадоксальная, но совершенно приемлемая для России ситуация. Россия не собирается соглашаться на прекращение огня на русско-украинском фронте. Любые выборы, согласно украинской Конституции, могут состояться только после того, как будет упразднено военное положение на территории Украины», — говорит эксперт.
Он отмечает, что отменить военное положение можно только после прекращения огня, против которого выступает Российская Федерация. В РФ же считают, что любые переговоры должны проходить во время продолжения военных действий.
«Нелогично? Совершенно логично, когда ты хочешь создать ловушку для врага и найти поводы для продолжения войны», — подытожил Виталий Портников.
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