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Переговоры с РФ пойдут либо в нужном направлении, либо как российский военный корабль — Арахамия

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Переговоры с РФ пойдут либо в нужном направлении, либо как российский военный корабль — Арахамия

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Арахамия намекнула на уже крылатую фразу украинских защитников острова Змеиного, которой они ответили врагам на требование сдаться.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".

Об этом он написал в Facebook.

Арахамия намекнула на уже крылатую фразу украинских защитников острова Змеиного, которой они ответили врагам по требованию сдаться. Наши защитники тогда сказали оккупантам "Русский военный корабль, иди на ***й".

В комментариях Арахамия прокомментировала возможность угрозы захвата в плен нашей делегации в Беларуси.

"На самом деле это будет приемлемым сценарием, чтобы включить мировое сообщество еще сильнее нарушения основ дипломатии", — уточнил он.

Отметим, что, по информации "Украинской правды", в составе украинской делегации на переговорах с РФ в Беларуси будет находиться именно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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