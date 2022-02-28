Переговоры с РФ пойдут либо в нужном направлении, либо как российский военный корабль — Арахамия

Переговоры с РФ пойдут либо в нужном направлении, либо как российский военный корабль — Арахамия

Арахамия намекнула на уже крылатую фразу украинских защитников острова Змеиного, которой они ответили врагам на требование сдаться.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".

Об этом он написал в Facebook.

Арахамия намекнула на уже крылатую фразу украинских защитников острова Змеиного, которой они ответили врагам по требованию сдаться. Наши защитники тогда сказали оккупантам "Русский военный корабль, иди на ***й".

В комментариях Арахамия прокомментировала возможность угрозы захвата в плен нашей делегации в Беларуси.

"На самом деле это будет приемлемым сценарием, чтобы включить мировое сообщество еще сильнее нарушения основ дипломатии", — уточнил он.

Отметим, что, по информации "Украинской правды", в составе украинской делегации на переговорах с РФ в Беларуси будет находиться именно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.