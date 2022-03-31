Переговоры с РФ, предупреждение дипломатам и обращение к "диванным экспертам": основные тезисы выступления Зеленского

Переговоры с РФ, предупреждение дипломатам и обращение к "диванным экспертам": основные тезисы выступления Зеленского

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления главы государства.

В ночь на 31 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинскому народу.

Переговоры с Россией

Президент Владимир Зеленский прокомментировал продолжающийся между Украиной и РФ переговорный процесс.

"Такой сейчас момент. Переломный момент, когда говорить можно и нужно только о самом главном. Да, есть продолжающийся переговорный процесс. Но это — пока слова. Пока без конкретики", — отметил Зеленский.

Уход российских войск из-под Киева и Чернигова

Президент Зеленский назвал уход российских войск из Киевского и Черниговского направлений не отведением, а последствиями работы украинских военных.

"Слова, которые звучат о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников", — заявил Зеленский.

По его словам, происходит скопление российских войск для новых ударов на Донбассе.

"И к этому мы готовимся", — подчеркнул президент.

"Мы ничего не отдадим"

Глава государства заверил, что украинцы ничего не отдадут врагу и будут сражаться за каждый метр нашей земли.

"Мы никому не верим — ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас — это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека.

В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время", — заявил Зеленский.

Президент предложил всем собравшимся критиковать действия ВСУ, самим становиться на оборону государства.

"Если кто-то делает вид, что может поучать наши Вооруженные Силы, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать — отправиться на поле боя напрямую.

Не с кресла дома или в том месте, куда выехали за безопасностью. А из реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы — не стоит начинать поучать наших защитников и наших защитниц", — добавил он.

Разговор с Байденом

Президент Зеленский сообщил, о чем говорил со своим американским коллегой Джо Байденом в часовом телефонном разговоре.

Президент сообщил, что во время общения с Байденом поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 миллиарда долларов и дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки.

Зеленский отметил, что именно сейчас — переломный момент в войне, которую развязала Россия.

"Если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании”, — объяснил содержание разговора Зеленский.

Другие переговоры

Президент Зеленский обратился в парламент и народ Норвегии и призвал еще больше помогать Украине — оружием, санкциями против России.

Также он говорил с президентом Египта и с Наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов.

"Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость", — подытожил глава государства.

Предупреждение дипломатам

Президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов работать эффективно, а не "напрасно тратить время".

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства. На то, чтобы Украина могла добыть в борьбе свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека. Такого Посла Украины. Из Марокко. Также возвращен посол из Грузии", — сообщил он.

Также президент ожидает результатов от работы украинских представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, странах Африки и от военных атташе.

Награждение военных

Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 122 военнослужащих ВСУ, 23 из них — посмертно.