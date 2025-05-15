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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры с РФ в Стамбуле — онлайн-трансляция главных событий

В четверг, 15 мая, в Стамбуле могут состояться переговоры между Украиной и Россией - первые публичные переговоры после марта 2022 года.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский в Турции

Владимир Зеленский в Турции / © Associated Press

Сегодня, 15 мая, в Турции должны состояться переговоры между Украиной и РФ. Это могут быть первые публичные переговоры с марта 2022 года, когда Кремль выдвинул неприемлемые условия для капитуляции.

По состоянию на обед, 15 мая, ни президент США Трамп и российский диктатор Путин официально не подтверждали, что примут участие в переговорах. Правда, Трамп предположил, что может приехать в Турцию в пятницу, 16 мая

Российскую делегацию возглавляет помощник Путина, этнический украинец из Черкасской области Владимир Мединский, который возглавлял и переговоры 2022 года. Эксперты предполагают, что диктатор специально назначил в делегацию чиновников низшего звена, чтобы сорвать переговоры.

Заметим, что украинская сторона, очевидно, и не возлагала на переговоры значительных надежд. По информации WP, Зеленский не видел смысла и не хотел ехать, однако его уговорил спецпредставитель Трампа Уиткофф.

Спикер МИД Георгий Тихий намекнул: главное — не сам факт переговоров, а показать американцам, что это именно Россия, а не Украина срывает переговорный процесс.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ:

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