Переговоры с РФ: Зеленский объявил новую дату и место

Городом проведения избран Майами, а сама встреча запланирована уже через неделю.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Следующая встреча украинской и российской переговорных групп состоится в Соединенных Штатах Америки. Городом проведения избран Майами, а сама встреча запланирована уже через неделю.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Украина официально подтвердила свое участие в новом раунде консультаций с представителями РФ, впервые с начала полномасштабного вторжения пройдут на территории США.

По словам Владимира Зеленского, инициатором такого формата выступил Вашингтон.

«Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю», — сообщил Глава государства.

Президент подчеркнул, что украинская сторона уже дала утвердительный ответ на это предложение.

«Мы подтвердили свое участие», — добавил Зеленский.

В настоящее время состав делегаций и конкретная повестка дня встречи не разглашаются. Однако сам факт переноса переговорной площадки в США свидетельствует о новом этапе привлечения американской дипломатии в процесс урегулирования конфликта.

Что предшествовало

  • Изменение локации: ранее переговоры проходили на границе с Беларусью, Турцией и Саудовской Аравией. Выбор Майами (США) в качестве нейтральной (или посреднической) площадки является беспрецедентным шагом.

  • Предварительное заявление Пескова: стоит вспомнить недавние слова спикера Кремля Пескова о «сложной работе» в Абу-Даби, что, вероятно, было подготовительным этапом к сегодняшнему анонсу.

  • Вашингтон: США последовательно заявляли, что ничего не будут решать об Украине без участия самой Украины, и этот раунд в Майами может стать площадкой для прямого давления на агрессора.

