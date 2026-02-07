Переговоры с РФ: Зеленский объявил новую дату и место

Владимир Зеленский / © Associated Press

Следующая встреча украинской и российской переговорных групп состоится в Соединенных Штатах Америки. Городом проведения избран Майами, а сама встреча запланирована уже через неделю.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Украина официально подтвердила свое участие в новом раунде консультаций с представителями РФ, впервые с начала полномасштабного вторжения пройдут на территории США.

По словам Владимира Зеленского, инициатором такого формата выступил Вашингтон.

«Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю», — сообщил Глава государства.

Президент подчеркнул, что украинская сторона уже дала утвердительный ответ на это предложение.

«Мы подтвердили свое участие», — добавил Зеленский.

В настоящее время состав делегаций и конкретная повестка дня встречи не разглашаются. Однако сам факт переноса переговорной площадки в США свидетельствует о новом этапе привлечения американской дипломатии в процесс урегулирования конфликта.

Что предшествовало