Переговоры с РФ: Зеленский объявил новую дату и место
Городом проведения избран Майами, а сама встреча запланирована уже через неделю.
Следующая встреча украинской и российской переговорных групп состоится в Соединенных Штатах Америки. Городом проведения избран Майами, а сама встреча запланирована уже через неделю.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Украина официально подтвердила свое участие в новом раунде консультаций с представителями РФ, впервые с начала полномасштабного вторжения пройдут на территории США.
По словам Владимира Зеленского, инициатором такого формата выступил Вашингтон.
«Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю», — сообщил Глава государства.
Президент подчеркнул, что украинская сторона уже дала утвердительный ответ на это предложение.
«Мы подтвердили свое участие», — добавил Зеленский.
В настоящее время состав делегаций и конкретная повестка дня встречи не разглашаются. Однако сам факт переноса переговорной площадки в США свидетельствует о новом этапе привлечения американской дипломатии в процесс урегулирования конфликта.
Что предшествовало
Изменение локации: ранее переговоры проходили на границе с Беларусью, Турцией и Саудовской Аравией. Выбор Майами (США) в качестве нейтральной (или посреднической) площадки является беспрецедентным шагом.
Предварительное заявление Пескова: стоит вспомнить недавние слова спикера Кремля Пескова о «сложной работе» в Абу-Даби, что, вероятно, было подготовительным этапом к сегодняшнему анонсу.
Вашингтон: США последовательно заявляли, что ничего не будут решать об Украине без участия самой Украины, и этот раунд в Майами может стать площадкой для прямого давления на агрессора.