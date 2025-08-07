Переговоры с РФ: Зеленский предложил привлечь еще одну сторону

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский считает, что Европа должна быть вовлечена в переговорный процесс с РФ.

Такое мнение глава государства высказал в своем вечернем видеообращении 7 августа.

По мнению Зеленского, все партнеры понимают, кто должен предпринять шаги к завершению этой войны.

«Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и реальную дипломатию, которая может гарантировать мир», — заявил он.

Также Зеленский сказал, что война России против Украины — это война в Европе и против Европы. Поэтому все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность, «на самом деле касаются всей Европы, а не кого-то одного».

«Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и о наших разговорах и наших встречах, чтобы согласовать все позиции, и также о работе каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены», — считает Зеленский.

Также президент выступил за то, чтобы Украина была участником переговоров с РФ.

«Война России против Украины — против нашей независимости как олицетворения независимости каждой европейской нации. Так что формат встреч, встреч лидеров — это, в частности, трехсторонний формат. И мы об этом вчера подробно говорили — о нескольких двусторонних форматах, о трехстороннем формате», — сказал он.

В завершение он поблагодарил Дональда Трампа «за открытость к поиску на самом деле решений».

«Мы в Украине уверены, что эту войну можно закончить продолжительным миром. Но все шаги должны быть очень взвешенными — именно такими, которые сработают», — подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что «пора завершать войну».

Напомним, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе. ТСН.ua выяснял, удастся ли США прекратить войну.