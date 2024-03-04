Переговоры с Россией будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине — МИД Китая

После дипломатических переговоров в Москве в субботу вечером министерство иностранных дел Китая заявило в воскресенье, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение МИД Китая, Xinhua.

Специальный представитель Китая по Украине Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провели в субботу вечером переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами. Это был первый этап европейской поездки, во время которой Хуэй также посетит Брюссель, Польшу, Германию и Францию.

В отчете, опубликованном в воскресенье утром, министерство иностранных дел Китая заявило, что специальный представитель Ли Хуэй и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин согласились, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Китай готов «продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и добиваться консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине», — заявило министерство иностранных дел Китая в зачитывании итогов встречи.

Поездка Ли стала второй с мая прошлого года и состоялась в тот момент, когда Киев стремится к участию Пекина в мирных переговорах, которые Швейцария пытается организовать этой весной, сообщает AP. Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины, но поддерживает тесные связи с Москвой.

«Состоялся очень активный и обстоятельный обмен мнениями по теме украинского кризиса», – говорится в заявлении российского МИД, размещенном на сайте. "Было отмечено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности".

Напомним, Китай представил свой мирный план по 12 пунктам по войне России против Украины. Среди прочего, план предусматривает отказ от "менталитета холодной войны", прекращения военных действий и "односторонних санкций" против России, а также возобновления мирных переговоров.

Комментируя предложение Китая, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Киев и западные союзники со временем согласятся на "мирный план".

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